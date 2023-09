Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Donnerstagmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 352,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 352,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 350,00 EUR. Bei 354,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 17.269 Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 25,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,43 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 832,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

