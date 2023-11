Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittag auf rotes Terrain

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 249,50 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 249,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 246,70 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,60 EUR. Bisher wurden heute 18.540 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 89,06 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je Aktie aus.

