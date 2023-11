Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 247,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 247,90 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 247,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.919 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 13,15 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 310,25 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,20 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

