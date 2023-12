Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 293,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 295,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.343 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 60,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Kursverlust von 26,69 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 316,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

