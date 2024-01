Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 313,40 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 313,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 314,90 EUR. Bisher wurden heute 13.393 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 31,30 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 326,50 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

