Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 354,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 354,20 EUR zu. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 362,20 EUR zu. Mit einem Wert von 347,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 63.318 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 468,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 32,38 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 39,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 327,25 EUR angegeben.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

