Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 347,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 347,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 345,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 347,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 90.894 Aktien.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 468,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 61,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Sartorius vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 327,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 18.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 17.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je Sartorius vz-Aktie.

