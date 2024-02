Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 349,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 349,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 350,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 347,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.764 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 34,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 38,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,25 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,52 Prozent zurück. Hier wurden 810,70 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,78 EUR je Sartorius vz-Aktie.

