Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 368,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 368,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 372,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 27.919 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 414,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 11,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 215,30 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,57 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 336,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 17.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

