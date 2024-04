Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 339,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 339,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 338,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 340,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.216 Stück.

Am 15.04.2023 markierte das Papier bei 406,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 19,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,961 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 344,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 19.10.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,28 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Handel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag zurück

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus