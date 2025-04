Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 179,75 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 179,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 182,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.596 Sartorius vz-Aktien.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 354,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,27 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 8,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,823 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,10 EUR.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 849,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,89 EUR je Aktie aus.

