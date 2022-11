Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 354,30 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 357,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 344,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.487 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 631,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 516,64 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 21.04.2022 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,93 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 26.01.2023 gerechnet. Am 30.01.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

So stuften die Analysten die Sartorius vz-Aktie im vergangenen Monat ein

Sartorius-Aktie fällt zweistellig: Im 3. Quartal verfehlt Sartorius die Erwartungen leicht

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com