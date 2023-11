Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 252,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 252,00 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 252,00 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 249,10 EUR. Bei 250,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.894 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. 87,18 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 14,56 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 310,25 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je Sartorius vz-Aktie.

