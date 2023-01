Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 363,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 369,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 365,10 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.719 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 543,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2022 erreicht. Gewinne von 33,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 511,42 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,54 EUR je Aktie.

