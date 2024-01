Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 321,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 321,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 318,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.356 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 46,86 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 32,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 326,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

