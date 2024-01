Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag im Aufwind

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 319,40 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 319,40 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 320,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 318,00 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.402 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 32,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,59 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 326,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

