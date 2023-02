Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 442,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 437,50 EUR. Bei 448,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.842 Stück gehandelt.

Bei 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 293,30 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 492,71 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 18.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,65 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

