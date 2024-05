Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Donnerstagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 275,00 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 275,00 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 274,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.093 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,928 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 333,75 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 18.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,11 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.



