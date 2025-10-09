Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Sartorius vz

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 214,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 214,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 213,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 216,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.522 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 26,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,818 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

