Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 259,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 259,20 EUR nach oben. Bei 262,40 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,00 EUR. Zuletzt wechselten 68.919 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 81,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 20,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,25 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Verluste in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone