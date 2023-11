Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Vormittag vor

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 255,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 255,30 EUR zu. Bei 256,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 254,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 14.073 Aktien.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 310,25 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

