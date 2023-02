Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag südwärts

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 432,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 430,10 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 435,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.926 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 8,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 47,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,57 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.04.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 18.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,70 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Trading Idee: Sartorius Vz. - Jetzt neuer Hochlauf?

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie knickt ein: Berenberg hat Sartorius auf 'Hold' abgestuft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com