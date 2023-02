Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 435,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 433,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 435,70 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.011 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,72 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 48,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 492,71 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

