Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 249,80 EUR abwärts.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 249,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 249,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.992 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit Abgaben von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,728 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 267,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 16.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2025 aus.

