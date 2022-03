Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 364,80 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.710 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 364,60 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 369,80 EUR. Bisher wurden heute 25.593 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 345,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 551,43 EUR je Sartorius vz-Aktie an. Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Sartorius AG ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter, der sich auf die Bereiche Biotech-, Pharma- und Nahrungsmittel-Industrie konzentriert. Die Lösungen tragen dazu bei, dass komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Produktion wie im Labor effizient realisiert werden können. Zum Portfolio gehören Produkte in den Bereichen Zellkulturmedien, Fermentation, Zellernte, Pufferlösungen sowie Laborinstrumente wie Pipetten und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus stellt Sartorius Industriewaagen für verschiedene Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie her. Die Sartorius AG ist das Mutterunternehmen des Konzerns und steuert als Holding die von ihr direkt und indirekt gehaltenen Beteiligungen. In Europa, Asien und Amerika ist der Konzern über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern präsent.

