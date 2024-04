Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 344,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 344,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 343,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,00 EUR. Bisher wurden heute 15.266 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei 406,90 EUR markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,41 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,968 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 344,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

