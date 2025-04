Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 184,75 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 184,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 201,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.918 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 354,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 91,94 Prozent Luft nach oben. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 11,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,823 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,10 EUR.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 16.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

