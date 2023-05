Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Mittwochvormittag an

Aktien in diesem Artikel Sartorius 281,00 EUR

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 349,00 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 349,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 345,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.865 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,16 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 446,17 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 20.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 903,20 EUR, gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,45 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 8,92 EUR je Aktie aus.

