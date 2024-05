Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 278,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 278,20 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 276,70 EUR. Bei 283,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 29.949 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Abschläge von 22,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,928 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus