Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 283,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 283,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 284,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 2.892 Stück.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,58 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,928 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 333,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 19.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

