Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 307,00 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 307,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 305,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 308,00 EUR. Zuletzt wechselten 13.181 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR. Gewinne von 53,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 4,92 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 383,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 20.04.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 19.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,51 EUR je Sartorius vz-Aktie.

