Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 308,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 308,90 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 305,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 308,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.338 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,70 Prozent. Bei 291,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 5,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 383,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 20.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 903,20 EUR, gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,45 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 21.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.07.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 6,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

