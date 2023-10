Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 318,80 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 318,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 319,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 312,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.072 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 47,96 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 381,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 21.07.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 19.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste

Verluste in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben