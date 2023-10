Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Vormittag zu

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 312,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 312,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 313,90 EUR. Bei 312,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 2.379 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 6,44 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 381,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz gewährte am 21.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

