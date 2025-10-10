Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 212,80 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 212,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 210,80 EUR. Bei 213,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 23.960 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 37,22 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 28,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,818 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 251,50 EUR angegeben.

Am 22.07.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

