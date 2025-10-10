DAX24.643 +0,1%Est505.635 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,73 -0,8%Gold4.000 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

10.10.25 09:27 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 211,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Sartorius AG St.
172,60 EUR -3,40 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 211,50 EUR. Bei 211,50 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 213,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.453 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 38,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR aus. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 251,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:06Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
