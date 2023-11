Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Freitagnachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 254,00 EUR.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 254,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 250,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.369 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 85,71 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 15,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 310,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone