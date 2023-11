Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 255,00 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 255,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 254,90 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.664 Sartorius vz-Aktien.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 15,57 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 310,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Sartorius vz am 30.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,20 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

