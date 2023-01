Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 409,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 410,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 391,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.496 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 516,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,69 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 39,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,08 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Sartorius vz am 26.01.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 30.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

