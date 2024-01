Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 321,00 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 321,00 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 324,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 318,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.854 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 46,95 Prozent zulegen. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 32,93 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 326,50 EUR.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Sartorius vz am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,14 EUR je Aktie belaufen.

