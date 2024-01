Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 319,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 319,10 EUR zu. Bei 324,70 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 318,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.140 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 48,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 326,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 810,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Sartorius vz-Aktie.

