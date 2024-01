Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kurs der Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 318,90 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 318,90 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 320,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 318,40 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.621 Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 326,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 19.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

