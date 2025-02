Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 250,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie um 15:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 250,00 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 252,70 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 248,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 20.339 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 34,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 28.01.2025. In Sachen EPS wurden 2,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 906,80 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 849,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,87 EUR je Aktie belaufen.

