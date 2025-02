Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 250,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 250,80 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 250,90 EUR. Bisher wurden heute 2.026 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Gewinne von 52,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 267,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 906,80 Mio. EUR im Vergleich zu 849,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,87 EUR fest.

