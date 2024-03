Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 365,30 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 365,30 EUR. Bei 362,50 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.772 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 414,60 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 11,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 41,06 Prozent Luft nach unten.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,966 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 336,88 EUR angegeben.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 810,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 18.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,11 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

