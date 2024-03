Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 358,20 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 358,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 357,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 362,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.801 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 414,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 15,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 66,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 336,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 18.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

