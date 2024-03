Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagvormittag südwärts

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 362,50 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 362,50 EUR nach. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 362,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 362,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.290 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 414,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 12,57 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,61 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 336,88 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 19.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 810,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schwächer

XETRA-Handel DAX notiert im Minus