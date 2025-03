Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 227,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 227,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 234,00 EUR. Mit einem Wert von 226,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.751 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Gewinne von 68,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 14,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,854 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 273,00 EUR.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,83 EUR im Jahr 2025 aus.

