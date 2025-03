Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 225,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 225,00 EUR. Bei 224,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.156 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 70,53 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,33 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,854 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 273,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 16.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,83 EUR fest.

