Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

Um 09:06 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 396,20 EUR nach oben. Bei 397,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 395,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.257 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 16,01 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 35,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 487,83 EUR.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 18.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 9,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

